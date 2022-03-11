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Дмитрий Квартальнов: Не надо валяться! У нас мужской хоккей!

«Ак Барс» вытаскивает серию с «Авангардом»
11 марта 2022 00:16
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат шестого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против омского «Авангарда».

«Мы рады победе. Все было на тоненького, мы перевернули эту страницу. Может где-то и повезло, но ребята старались. Они молодцы, всех с победой.

Кэмпфера поставили в нападении, потому что у нас двое травмы получили. Если взять, что мне не нравится - это валяться на льду. У нас Петров получает травму и уходит, а потом не выходит. Готовец у них получает травму, они сказки рассказывают.

В игре «Салавата Юлаева» и «Сибири» игрока на носилках унесли. Я думал, все, конец. Но он выходит и забивает. У нас Воронкова увезли - закончил игру. Не надо валяться! Меня это бесит, раздражает! У нас мужской хоккей!», - приводит слова специалиста «Бизнес ОНЛАЙН».

Напомним, встреча завершилась победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 4:3.

Счет в серии стал 3-2 в пользу омичей. Следующая игра пройдет 12 марта в Балашихе.

источник: «БИЗНЕС Online»
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