«Флорида» одержала домашнюю победу над «Филадельфией», на счету Бобровского 34 сейва

Хоккеисты «Флориды Пантерз» на своей площадке обыграли «Филадельфию Флайерз» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встрече стал форвард хозяев Сэм Райнхарт, отличившийся тремя заброшенными шайбами на 15-й, 19-й и 58-й минутах. Дубль оформил Картер Вераге (4, 20), а еще один гол забил Энтони Дюклер (48). Российский голкипер Сергей Бобровский записал на свой счет 34 отраженных броска из 37.

Соперник ответил шайбами Джеймса ван Римсдайка (30), Кэма Аткинсона (33) и Трэвиса Конечны (39). Защитник Иван Проворов провел на льду 22 минуты 6 секунд, не отличившись результативными действиями.

Таким образом, «Флорида» выиграла свой пятый матч кряду в НХЛ – в данный момент команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков. «Филадельфия» идет 14-й (46 очков).

14 марта «Пантерз» сыграют в гостях против «Лос-Анджелеса», а «Флайерз» двумя днями ранее на выезде встретятся с «Каролиной».