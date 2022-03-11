Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Детройт» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт Ред Уингз» – «Миннесота Уайлд» завершился победой гостевой команды в овертайме – 6:5.

Отметим, что в составе «дикарей» шайбы забросили Мэтт Болди, отличившийся дублем на 2-й и 44-й минутах, а также Йоэль Эрикссон Эк (13), Матс Цуккарелло (30) и Кирилл Капризов (53). В нынешнем сезоне россиянин набрал 72 (29+43) очка в 55 встречах. Победный буллит на счету Кевина Фиалы.

У хозяев по два гола забили Якуб Врана (7, 19) и Лукас Рэймонд (15, 26). Еще одним точным броском отличился Джордан Истерли (58). Нападающий Владислав Наместник отыграл 14 минут 31 секунд и оформил один голевой пас.

Добавим, что «Миннесота» набрала 71 очко и расположилась на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» идет десятым на Востоке (55 очков).

12 марта «Уайлд» сыграют в гостях против «Коламбуса», а «Ред Уингз» днем позже на выезде встретятся с «Калгари».