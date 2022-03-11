«Айлендерс» разгромили «Коламбус» в домашнем матче, Сорокин оформил шатаут

«Нью-Йорк Айлендерс» крупно обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (6:0) в домашнем матче регулярного сезона НХЛ.

Отметим, что автором хет-трика в составе победившей команде стал Андерс Ли, отличившийся на 34-й, 52-й и 60-й минутах. По голу забили Брок Нельсон (11), Джош Бейли (27) и Жан-Габриэль Пажо (38).

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин оформил 25 сейвов. Тем самым, хоккеист записал на свой счет шестой «сухой» матч в нынешнем сезоне.

Добавим, что клуб из Нью-Йорка занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 52 очка. «Коламбус» располагается на девятую строчку (59 очков).

12 марта «Айлендерс» на своем поле примут «Виннипег», а «Блю Джекетс» в тот же день дома встретятся с «Миннесотой».