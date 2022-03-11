«Рейнджерс» в гостях крупно уступили «Сент-Луису», Шестеркин отличился голевой передачей

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел гостевое поражение от «Сент-Луис Блюз» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Роберт Томас, отличившийся дублем на 14-й и 16-й минутах, Иван Барбашев (14), Райан О'Райлли (21), Джейк Уолман (28) и Дэвид Перрон (28).

У гостей голы забили Райан Строум (19) и К'Андре Миллер (33). Российский голкипер Игорь Шестеркин провел на льду 20 минут 4 секунды и отдал один ассист. Это первое результативное очко для хоккеиста в карьере. Затем вратаря заменили на его соотечественника Александра Георгиева. Форвард Артемий Панарин также записал на свой счет одну голевую передачу, отыграв 18 минут 16 секунд.

Добавим, что «Сент-Луис» прервал свой серию из четырех поражений – команда набрала 73 очка и расположилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Нью-Йорка идет шестым на Востоке (77 очков).

12 марта «Блюз» сыграют в гостях против «Нэшвилла», а «Рейнджерс» днем позже на выезде встретятся с «Далласом».