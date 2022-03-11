«Тампа-Бэй» потерпела гостевое поражение от «Калгари», Василевский отразил 28 бросков

Хоккеисты «Тампы-Бэй Лайтнинг» на выезде уступили «Калгари Флэймз» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард победителей Джонни Годро, оформивший хет-трик на 8-й, 40-й и 54-й минутах. Еще один гол забил Микаэль Баклунд (40).

В составе гостей результативный бросок нанес Алекс Киллорн (36). Российский голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 28 сейвов из 32 возможных. Защитник Михаил Сергачев и нападающий Никита Кучеров не смогли отличиться голевыми действиями – оба хоккеиста провели на льду чуть более 22 минут.

Таким образом, «Калгари» набрал 77 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» занимает третью строчку на Востоке (80 очков).

В следующем матче «Флэймз» на своей площадке сыграют против «Детройта», а «Лайтнинг» отправятся в гости к «Эдмонтону». Обе игры запланированы на 13 марта.