Гол и передача Барабанова помогли «Сан-Хосе» одержать волевую победу над «Лос-Анджелесом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» – «Сан-Хосе Шаркс» завершился победой гостевой команды в овертайме – 4:3.

Отметим, что российский форвард «акул» Александр Барабанов стал автором двух результативных очков в прошедшей встрече, отличившись заброшенной шайбой на 42-й минуте, а также отдав ассист на своего партнера по команде Томаша Гертла (62) в эпизоде с победным голом в овертайме. По одной шайбе забросили Брент Бернс (3) и Ник Бонино (32).

Хозяева ответили точными бросками Филлипа Дано (7), Андреаса Атанасиу (7) и Тревора Мура (31).

Добавим, что «Сан-Хосе» прервал свою серию из трех поражений кряду в чемпионате – команда набрала 55 очков и расположилась на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет четвертым (71 очко).

13 марта команды сыграют между собой еще одну встречу.