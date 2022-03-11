НХЛ признала Сорокина первой звездой матча между «Айлендерс» и «Коламбусом»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал лучшим игроком матча регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс» (6:0).

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний россиянин оформил 25 сейвов, отстояв «на ноль» в шестой раз в нынешнем сезоне.

Как утверждает источник, второй звездой матча стал автор хет-трика в ворота «синерубашечников», а именно нападающий Андерс Ли. Тройку лучших замкнул форвард «островитян» Джош Бейли, отличившийся заброшенной шайбой и результативной передачей.