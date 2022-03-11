Хартли провел жесткий разговор с главой Департамента судейства КХЛ после поражения от «Ак Барса»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли выразил недовольство судейскими решениями в пятом матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции против «Ак Барса» (3:4 ОТ).
Согласно данным «БИЗНЕС Online», после завершения встречи, которая состоялась вчера, 10 марта, в Казани, наставник омской команды вместе с тренером вратарей «ястребов» Сергеем Звягиным поговорил с руководителем Департамента судейства КХЛ Алексеем Горским.
Как информирует источник, по завершении разговора 61-летний специалист показал функционеру оскорбительный жест.
Напомним, что в данный момент «Авангард» ведет в серии – 3-2. Шестая встреча между командами состоится 12 марта в Балашихе.
источник: «БИЗНЕС Online»