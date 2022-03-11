Хартли провел жесткий разговор с главой Департамента судейства КХЛ после поражения от «Ак Барса»

«Чхоллима», «тюрьма» и «гаджет от Ким Чен Ира». Как играют в футбол в КНДР под санкциями Запада

Пока легионеры массово покидают Российскую Премьер-Лигу, а руководители РФС пытаются опротестовать отстранение наших сборных и клубов от международных соревнований, рассказываем о том, как устроен футбол в Северной Корее – стране, которой не привыкать к тотальной изоляции.