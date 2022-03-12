«Айлендерс» обыграли «Виннипег», Варламов отразил 27 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своей площадке оказались сильнее «Виннипега». Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу ньюйоркцев.

В составе победителей дубль оформил Джош Бейли. Также по одной шайбе забросили Брок Нельсон, Андерс Ли и Кэл Клаттербак. Российский вратарь Семен Варламов отразил 27 бросков из 29.

Гости ответили забитыми голами в исполнении Кайла Коннора и Блэйка Уилера. Нападающий Евгений Свечников провел на льду 13 минут 14 секунд, но результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Айлендерс» примут дома «Анахайм», а «Виннипег» отправится в гости к «Сент-Луису». Обе игры состоится 14 марта.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Виннипег» – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 – Нелсон (Добсон, Бовилье), 6:38

1:1 – Коннор (Пионк, Элерс), 16:58

2:1 – Бэйли (Палмиери, Пажо), 21:09

3:1 – Ли (Бовилье, Нелсон), 21:49

3:2 – Уилер (Демело, Штястны), 41:20

4:2 – Бэйли (Пажо, Пелек), 47:14

5:2 – Клаттербак (Сизикас), 55:16

Вратари: Варламов 27/29 – Хеллибак 33/37.