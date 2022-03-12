Кузнецов вошел в топ-10 самых результативных игроков «Вашингтона»

Сегодня, 12 марта, «Ванкувер» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. На эту минуту гости ведут со счётом 2:0.

Дублем в составе «Кэпиталз» отметился российский форвард Евгений Кузнецов, для которого вторая заброшенная шайба стала 474-м очком за карьеру в этом клубе. Благодаря этому показателю он вошёл в топ-10 самых результативных игроков «Вашингтона» за всю историю.

Клубный рекорд принадлежит Александру Овечкину, сегодня набравшему своё 1391-е очко в составе «Вашингтона». На втором месте располагается Никлас Бекстрём (1000). топ-3 замыкает Петер Бондра (825). В пятёрку лучших также входят Майк Гартнер (789) и Михал Пивонька (599).