Хет-трик Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе столичных хет-трик оформил Евгений Кузнецов, дважды реализовавший большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Дважды Кузнецову ассистировал капитан команды Александр Овечкин.

Хозяева ответили дублем Бо Хорвата, также один раз воспользовавшегося численным перевесом, а также голом в исполнении Квинтона Хьюза.

Благодаря этому успеху «Вашингтон» набрал 74 очка. Команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.

«Ванкувер» с 65 очками десятый на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» - «Вашингтон Кэпиталз» - 3:4 ОТ (0:2, 3:2, 0:1, 0:1)

Голы:

0:1 - Кузнецов (Дженсен, Оши), 5:35

0:2 - Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 6:17 (5х4)

1:2 - Хьюз, 40:57

2:2 - Хорват (Миллер, Хьюз), 43:19 (5х4)

3:2 - Хорват (Хэмоник, Хьюз), 44:59

3:3 - Кузнецов (Оши, Овечкин), 55:07 (5х4)

3:4 - Эллер (Карлсон, Уилсон), 60:42

Вратари: Демко - Ванечек.