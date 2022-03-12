Хет-трик Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе столичных хет-трик оформил Евгений Кузнецов, дважды реализовавший большинство. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Дважды Кузнецову ассистировал капитан команды Александр Овечкин.
Хозяева ответили дублем Бо Хорвата, также один раз воспользовавшегося численным перевесом, а также голом в исполнении Квинтона Хьюза.
Благодаря этому успеху «Вашингтон» набрал 74 очка. Команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.
«Ванкувер» с 65 очками десятый на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер Кэнакс» - «Вашингтон Кэпиталз» - 3:4 ОТ (0:2, 3:2, 0:1, 0:1)
Голы:
0:1 - Кузнецов (Дженсен, Оши), 5:35
0:2 - Кузнецов (Овечкин, Карлсон), 6:17 (5х4)
1:2 - Хьюз, 40:57
2:2 - Хорват (Миллер, Хьюз), 43:19 (5х4)
3:2 - Хорват (Хэмоник, Хьюз), 44:59
3:3 - Кузнецов (Оши, Овечкин), 55:07 (5х4)
3:4 - Эллер (Карлсон, Уилсон), 60:42
Вратари: Демко - Ванечек.