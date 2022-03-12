Кузнецов признан первой звездой матча «Ванкувер» - «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде одержал победу над «Ванкувер».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе столичных хет-трик оформил Евгений Кузнецов, дважды реализовавший большинство. Российский нападающий был признан первой звездой матча.
Второй звездой стал форвард «Кэнакс» Бо Хорват, оформивший дубль. Тройку лучших игроков замкнул защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, на счету которого 3 (1+2) очка.
Добавим, что благодаря этому успеху «Вашингтон» набрал 74 очка. Команда по-прежнему замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. «Ванкувер» с 65 очками десятый на Западе.
источник: NHL (НХЛ)