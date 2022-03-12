«Северсталь» победила московское «Динамо» и сравняла счет в серии

«Северсталь» дома в шестой игре четвертьфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина победила московское «Динамо» со счетом 3:2.
За команду из Череповца забивали Адам Лишка (9-я минута), Йоонас Няттинен (21) и Даниил Вовченко (28).
У столичного клуба отличились Дмитрий Рашевский (29) и Вячеслав Войнов в большинстве (30).
Таким образом, счет в данной серии плей-офф снова сравнялся 3-3. Решающая седьмая игра пройдет 14 марта в Москве.
КХЛ
Кубок Гагарина.
Западная конференция.
Четвертьфинал
«Северсталь» (Череповец) - «Динамо» (Москва) - 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Голы:
1:0 – Лишка (Тимашов, Няттинен), 8:23
2:0 – Няттинен (Стенквист, Вовченко), 20:57
3:0 – Вовченко (Пилипенко), 28:00
3:1 – Рашевский (О'Делл, Линдберг), 28:34
3:2 – Войнов (О'Делл, Линдберг), 29:53 - Бол.
Счет в серии: 3-3