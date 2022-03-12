«Авангард» вышел в следующий раунд Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в шестом матче серии

Шестой матч четвертьфинала плей-офф Восточной конференции «Авангард» – «Ак Барс» завершился победой хозяев льда со счетом 2:0.
В составе омского клуба авторами заброшенных шайб стали Корбин Найт (18-я минута, в большинстве) и Иван Телегин (40).
Таким образом, подопечные Боба Хартли выиграли серии со счетом – 4-2. Омская команда вела 3-0, но затем потерпела два поражения.
Добавим, что в полуфинале конференции «Авангард» сыграет против «Металлурга», ранее обыгравшего «Барыс» (4-1).
КХЛ. Плей-офф
Восточная конференция
1/4 финала
6-й матч
«Авангард» (Омская область) – «Ак Барс» (Казань) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
1:0 – Найт (Толчинский, Грицюк)
2:0 – Телегин (Цегларик, Береглазов)
Счет в серии: 4-2
источник: «Советский спорт»