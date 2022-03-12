«Видел его только по телевизору». Генменеджер «Ак Барса» - об интересе к Знарку

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал информацию о возможном приглашении Олега Знарка на должность главного тренера команды.

Напомним, что казанский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда «Авангарду» (2-4).

«Я никогда не встречался с Олегом Знарком, не разговаривал с ним. Да и вообще видел его только по телевизору», — цитирует «Спорт-Экспресс» Валиуллина.

Отметим, что в текущем сезоне «Ак Барс» возглавлял Дмитрий Квартальнов. Он занимает эту должность с мая 2019 года.

«Авангард» сыграет в следующем раунде плей-офф с «Металлургом».