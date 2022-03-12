Квартальнов готов к увольнению из «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал, ожидает ли он своего увольнения после того, как его команда завершила свое выступления в четвертьфинале Восточной конференции Кубка Гагарина, проиграв «Авангарду» (2-4).

«Готов ли я после вылета в первом раунде говорить об уходе по собственному желанию? Я всё прекрасно понимаю, решение примет руководство. Результат неудовлетворительный, я готов. Какие эмоции у меня сейчас? Опустошение. Не донесли до ребят… Это точно не мастерство, всё решило то, что «Авангард» был позаряженнее нас. Мы проиграли в этом, а это ключевое», - приводит слова Квартального «Чемпионат».

Напомним, что серия закончилась сегодня в шестом матче, прошедшем в Омске.