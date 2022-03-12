«Сент-Луис» обыграл «Нэшвилл», у Тарасенко две голевые передачи

«Нэшвилл» уступил на своем льду «Сент-Луис» со счетом 4:7 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев дубль оформил Мэтт Дюшейн. По разу отличились Райан Джохансен и Филип Форсберг.

У «блюзменов» по две шайбы на счету Дэвида Перрона и Роберта Томаса. По голу в активе Брэндона Саада, Роберта Томаса (дубль), Тори Крюга и Джастина Фолка.

Две результативные передачи отдал партнерам российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Отметим, что остальные россияне результативными баллами не отметились.

«Сент-Луис» набрал 75 очков и располагается на третьем месте в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» идет шестым, набрав 70 баллов.