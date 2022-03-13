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«Монреаль» дома уступил «Сиэтлу», на счету Романова гол и результативная передача

«Канадиенс» располагаются на последней, 16-й строчке в таблице Востока.
13 марта 2022 08:39
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» на своей площадке потерпели поражение от «Сиэтл Кракен» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победившей команды шайбы забросили Янни Гурд (10-я минута), Райан Донато (17) и Джаред Макканн (36). Автором решающего буллита стал Маркус Юханссон.

Хозяева ответили голами Майкла Пеццетты (15), Александра Романова (42) и Ника Судзуки (58). Отметим, что россиянин также записал на свой счет результативный пас. Всего на льду хоккеист провел 21 минуту 59 секунд.

Таким образом, «Сиэтл» прервал свою четырехматчевую серию без побед в чемпионате. В данный момент команда занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка. «Монреаль» идет 16-м на Востоке (38 очков).

17 марта «Кракен» сыграют дома против «Тампы-Бэй», а «Канадиенс» тремя днями ранее на выезде встретится с «Филадельфией».

источник: «Советский спорт»
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