Пять результативных очков Панарина помогли «Рейнджерс» одержать выездную победу над «Далласом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» завершился победой гостевой команды со счетом 7:4.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал российский форвард команды из Нью-Йорка Артемий Панарин, отличившийся заброшенной шайбой на 15-й минуте, а также отдавший четыре результативных передачи на своих партнеров по команде – Мику Зибанеджада (13), Адама Фокса (15), Патрика Немета (39) и Райана Строума (59). По голу забили Грег Маккегг (10) и Баркли Гудроу (55). Голкипер Игорь Шестеркин оформил 29 сейвов из 33 возможных.

У хозяев точные броски по воротам соперника нанесли Эса Линделль (1), Тайлер Сегин (5), Джейсон Робертсон (28) и Джо Павелски (49). Нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились голевыми действиями на площадке.

Добавим, что «Рейнджерс» набрали 79 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» идет девятым на Западе (67 очков).

16 марта клуб из Нью-Йорка сыграет дома против «Анахайма», а «Старз» в тот же день в гостях встретятся с «Торонто».