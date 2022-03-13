«Сан-Хосе» крупно обыграл «Лос-Анджелес» в домашнем матче НХЛ, Барабанов оформил голевой пас

Хоккеисты «Сан-Хосе Шаркс» на своей площадке одержали разгромную победу над «Лос-Анджелес Кингз» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев шайбы забросили Томаш Гертл, оформивший дубль 29-й и 56-й минутах, а также Тимо Майер (10), Мэтт Ньето (12) и Йонатан Дален (20). Российский форвард Александр Барабанов провел на льду 18 минут 16 секунд и отличился результативным пасом. В нынешнем сезоне хоккеист набрал 30 (9+21) очков в 50 встречах.

Таким образом, «Сан-Хосе» набрал 59 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет пятым (72 очка).

16 марта «Шаркс» сыграют дома против «Флориды», а «Кингз» двумя днями примут «Пантерз» на своей площадке.