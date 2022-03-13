Панарин признан первой звездой матча между «Далласом» и «Рейнджерс»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой гостевой матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (7:4).

Отметим, что 30-летний хоккеист отыграл 20 минут 18 секунд, записал на свой счет одну заброшенную шайбу, а также отдал четыре голевых паса. В нынешнем сезоне россиянин набрал 68 (16+52) очков в 54 встречах.

Второй звездой стал защитник «Старз» Эса Линделль, забивший один гол и оформивший один ассист. Тройку лучших замкнул игрок обороны команды из Нью-Йорка К'Андре Миллер (0+2).

Добавим, что «Рейнджерс» набрали 79 очков и расположились на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Даллас» идет девятым на Западе (67 очков).

16 марта клуб из Нью-Йорка сыграет дома против «Анахайма», а «Старз» в тот же день в гостях встретятся с «Торонто».