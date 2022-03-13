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НХЛ признала Панарина первой звездой прошедшего игрового дня

Россиянин забил один гол и отдал четыре результативных паса в игре с «Далласом» (7:4).
13 марта 2022 12:38
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

По информации источника, первой звездой стал российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 5 (1+4) очков в матче с «Даллас Старз» (7:4). В нынешнем сезоне хоккеист набрал 68 (16+52) очков в 54 встречах.

Отмечается, что второй звездой дня стал нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас – канадец отличился двумя заброшенными шайбами и двумя ассистами в игре против «Нэшвилл Предаторз» (7:4). Тройку лучших замкнул форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (4:1).

источник: NHL (НХЛ)
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