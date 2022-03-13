Вайсфельд заявил, что «Авангард» прошел «Ак Барс» в Кубке Гагарина за счет мелочей

Известный комментатор Леонид Вайсфельд рассказал за счет чего «Авангард» победил «Ак Барс» в четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (4-2).

«В шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета. Вот «Северсталь» с «Динамо» играют серию – там какие-то качели, не знаешь, чем закончится. А тут громадного преимущества у «Авангарда» не было, но в мелочах он превосходил соперника», - приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Следующим соперником «Ак Барса» будет «Металлург». Первый матч полуфинальной серии Восточной конференции пройдет в Магнитогорске 18 марта.