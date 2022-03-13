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Фетисов назвал Баха слабым руководителем

Бывший хоккеист раскритиковал МОК.
13 марта 2022 18:43

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. «Томас Бах — очень слабый руководитель мирового спорта. Он должен не подаваться эмоциям, а руководствоваться хартией, законами и устоями Международного олимпийского комитета. В конфликтной ситуации нужно находить решение, а не говорить слова, которые ведут к деградации организации. Такими темпами мировой спорт может закончиться. Мне странно вообще все это слышать. Бах сам спортсмен в прошлом. Видимо, из-за пресса, который на него давит, он не может разобраться в ситуации», — сказал Фетисов «СЭ».

источник: «Спорт-Экспресс»
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