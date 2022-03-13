Гимаев назвал главную причину победы «Авангарда» в серии с «Ак Барсом»

Бывший хоккеист и комментатор Сергей Гимаев-младший объяснил, за счет чего омский «Авангард» смог одолеть казанский «Ак Барс» в четвертьфинальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Главная причина победы «Авангарда» - это организация игры. Боб Хартли все лучшее, что было в прошлогоднем плей-офф, смог достать и в этот раз. Ощущается и опыт победы в Кубке Гагарина: ребята знают, что могут выигрывать, если будут делать всё правильно. Особенно это сказалось в последней шестой встрече. Там было явное преимущество на стороне омичей в плане, прежде всего, организации игры.

Я не хочу искать виноватых. В руководстве «Ак Барса» сами разберутся, как им действовать дальше. Тут не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли», - приводит слова Гимаева «РБ-Спорт».

Напомним, противостояние команд завершилось со счетом 4-2 в серии в пользу «ястребов».

В полуфинале конференции омичи сыграют против магнитогорского «Металлурга».