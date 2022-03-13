Шайба Кросби принесла победу «Питтсбургу» над «Каролиной»

В очередном регулярном матче НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на своем льду переиграли «Каролину Харрикейнз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Брайан Бойл, Дэнтон Хайнен, а также капитан команды Сидни Кросби и Захари Эштон-Риз, отправившие шайбу в пустые ворота.

Гости ответили голами Бретта Пеше и Себастяна Ахо.

«Питтсбург» набрал 81 очко и вышел на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ураганы» с 87 очками продолжают лидировать в ней.