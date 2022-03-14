Шайба Дадонова не помогла «Вегасу» уйти от поражения в матче с «Коламбусом»

В понедельник, 14 марта, состоялся очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбусом» и «Вегасом». Победу одержали хозяева со счетом 6:4.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились Патрик Лайне (3-я минута), Коул Силлинджер (12, 26, 28), Оливер Бьоркстранд (13) и Эрик Робертсон (60). У гостей отличились Джонатан Маршессо (4), Уильям Каррьер (8), Евгений Дадонов (29) и Джек Айкел (43).

Отметим, что для нападающего «Голден Найтс» Дадонова это была 12-я заброшенная шайба в сезоне и 24-е очко за результативность в регулярном чемпионате в 59 играх (12+12).

Таким образом, после игры «Коламбус» расположился на девятом месте Востока с 63 очками, а «Вегас» остался на восьмой строчке Запада, имея в активе 68 баллов.

Следующий матч «Коламбус» сыграет 17 марта в гостях против «Оттавы», а «Вегас» отправится на выезд к «Виннипегу» днем ранее.