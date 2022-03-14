Гол и две передачи Тарасенко не помогли «Сент-Луису» справиться с «Виннипегом» в домашнем матче

В понедельник, 14 марта, на стадионе «Энтерпрайз» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луисом» и «Виннипегом». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дэвид Перрон (17), Владимир Тарасенко (40) и Брэйден Шенн (58). У гостей отличились Николай Элерс (31), Марк Шайфли (47), Кайл Коннор (48) и Пьер-Люк Дюбуа (63).

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко набрал 54 очко в 54 играх регулярного чемпионата нынешнего сезона (20+34).

По итогам этой встречи «Виннипег» расположился на 11-м месте Запада с 64 очками, в то время как «Сент-Луис» идет третьим с 76 баллами в чемпионате.

Следующий матч «Блюз» проведут 18 марта дома против «Питтсбурга», а «Виннипег» двумя днями ранее примет «Вегас».