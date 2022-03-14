Полиция допросила экс-игрока сборной СССР Татаринова по делу о мошенничестве

Бывшего защитника сборной СССР Михаила Татаринова обвиняют в мошенничестве.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в конце прошлого года в полицию обратился 18-летний хоккеист Филипп Нестеров. Молодой спортсмен утверждал, что Татаринов обещал устроить его в клуб МХЛ и за это выманил 800 тысяч рублей. Нестеров не попал на просмотр ни в одну команду.

Экс-игрок «Бостона» признал, что ему переводились деньги, которые он якобы передал в клуб через посредника. Часть суммы, по словам Татаринова, была передана за организацию просмотров игрока.

В отделе полиции Михаил заявил, что готов вернуть часть денег, но расписку писать отказался. Отмечается, что через несколько дней потерпевшим отказали в возбуждении дела.

Добавим, что в 2001 году Татаринова осудили за убийство. Он отсидел в тюрьме 11 месяцев.