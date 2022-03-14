«Динамо» обыграло «Северсталь» и в следующем раунде плей-офф сыграет с ЦСКА

Хоккеисты московского «Динамо» взяли верх над «Северсталью» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Иван Игумнов (6-я минута) и Вячеслав Войнов (19). У череповецкого клуба точным броском отличился Егор Морозов (42).

Таким образом, по итогам семи матчей серии первого раунда Кубка Гагарина «Динамо» переиграло «Северсталь» со счетом 4-3 и вышло в следующий раунд турнира, где встретится с ЦСКА.

Первые две встречи серии пройдут 17 м 19 марта на «ЦСКА-Арене» в Москве.