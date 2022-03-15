Голевая передача Зуба не спасла «Оттаву» от поражения в матче против «Аризоны»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» на выезде обыграла «Оттаву Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей, в составе которых хет-триком отметился Лоусон Круз. Форвард отличился и в большинстве, и в меньшинстве, и в игре в равных составах. Еще по одной шайбе забросили Ник Шмальц и Барретт Хейтон, поразивший пустые ворота.

Хозяева ответили дублем Джоша Норриса и точным броском Коннора Брауна, которому ассистировал Артем Зуб.

«Койоты» набрали 42 очка, что не позволило им покинуть последнюю строчку турнирной таблицы Западной конференции.

«Сенаторы» с 47 очками остались 14-и на Востоке.