ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Все хотят, чтобы он обогнал Ягра». Бэкстрем - о достижениях Овечкина

Россиянин делит с чехом третье место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ
15 марта 2022 09:33
автор: Александр Шульгин

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем предположил, когда капитан «столичных» Александр Овечкин сможет оторваться от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю.

«Я думаю, что все хотят, чтобы он обогнал Ягра, и я уверен, что он тоже этого хочет. Это случится достаточно скоро.

Я уже праздновал его гол в Эдмонтоне, когда у него был момент перед пустыми воротами, но иногда шайба попадает, а иногда нет. А Овечкин - такой парень, который, думаю, захочет забить этот гол на домашнем льду.

Все снайперские вехи, которые он покорял, не находились долго на одном месте, он покорял их всего за одну или две игры. Овечкин делает это сразу. Он такой», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, в настоящее время у Овечкина и Ягра по 766 голов, и они делят третье место. Главной целью россиянина является рекорд Уэйна Гретцки, который возглавляет список, - 894 шайбы.

источник: NHL (НХЛ)
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Победил Слуцкого и сделал… шесть замен! Как Карпин вернулся в «Ростов»
В заключительном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2), отыграв полтора тайма в меньшинстве.
Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022
Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.
«Мораторий на вылет — это плохо, отъезд легионеров — не проблема». Гершкович — об РПЛ в изоляции
Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «Плеймейкеру» возможное расширение РПЛ до 18 команд, а также вероятный отток из России иностранных игроков и тренеров.
Месси — «пассажир»? Леонардо обречен? Бонжур, Симеоне? В «ПСЖ» грядет грандиозная перезагрузка
Ущерб парижскому клубу, нанесенный фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов, сложно оценить. Что имиджево, что финансово.
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Игра в имитацию. Как 1хBet проводит «фейковые» турниры
Нелегальный статус букмекера 1xBet на территории России не мешает компании получать международные награды, спонсировать саму «Барселону» и выступать организатором весьма сомнительных турниров.
Как «Денвер Бронкос» доказал правоту букмекеров, а 44-летний Том Брэди вернулся в игру
Приход звездного квотербека Рассела Уилсона обрушил коэффициенты на победу клуба «Денвер Бронкос» в следующем сезона НФЛ, а камбэк Тома Брэди взорвал весь мир американского футбола.
Переименование Parimatch и миллионные выигрыши в «Лиге Ставок». Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
«Не увидел в раздевалке сидящих на чемоданах». Спортдир «Спартака» — о проигрыше «Краснодару»
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани побеседовал с журналистами после крайне обидного домашнего поражения красно-белых от «Краснодара» (1:2) в матче 21-го тура РПЛ.
Русские идут! Как легионеры «Спартака» проиграли дома доморощенному «Краснодару»
«Спартак» в 21-м туре РПЛ уступил дома обескровленному отъездом легионеров «Краснодару» - 1:2, потерпев второе подряд поражение на своей арене.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика