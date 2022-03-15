«Все хотят, чтобы он обогнал Ягра». Бэкстрем - о достижениях Овечкина

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем предположил, когда капитан «столичных» Александр Овечкин сможет оторваться от Яромира Ягра в списке лучших снайперов НХЛ за всю ее историю.

«Я думаю, что все хотят, чтобы он обогнал Ягра, и я уверен, что он тоже этого хочет. Это случится достаточно скоро.

Я уже праздновал его гол в Эдмонтоне, когда у него был момент перед пустыми воротами, но иногда шайба попадает, а иногда нет. А Овечкин - такой парень, который, думаю, захочет забить этот гол на домашнем льду.

Все снайперские вехи, которые он покорял, не находились долго на одном месте, он покорял их всего за одну или две игры. Овечкин делает это сразу. Он такой», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, в настоящее время у Овечкина и Ягра по 766 голов, и они делят третье место. Главной целью россиянина является рекорд Уэйна Гретцки, который возглавляет список, - 894 шайбы.