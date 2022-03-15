«Разные настроения». Руководство «Динамо» заявило о сложной ситуации с легионерами

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин поделился новостями клубными новостями относительно будущего иностранных хоккеистов команды.

«Мы будем с ними проговаривать, у них разные настроения. Их понять тоже можно в определенной степени. Сегодня с ними поговорим и примем решение», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, накануне динамовцы выиграли у череповецкой «Северстали» в седьмом матче 1/4 финала Западной конференции со счетом 2:1 и завершили серию в свою пользу.

За выход в финал Запада бело-голубые поспорят с армейцами. В параллельном противостоянии СКА сыграет с московским «Спартаком».