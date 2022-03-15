Нестеров объяснил, почему ему не удалось закрепиться в НХЛ

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ и был вынужден вернуться на родину.

«Я играл меньше всех, но по показателям я был второй в команде. Я ошибался, пропускал, но я и в атаке компенсировал. Опять что-то не пошло, меня месяц не ставят на игру. Я просто сказал, что больше не буду ходить в зал, я только там всё это время и работаю.

После этого меня вызвал Купер, спросил, почему не ходишь в зал, я сказал, что деревянный на льду из-за него, он мне не помогает. Он ответил, что это все, что он хотел услышать и я сыграю в следующем матче. Я выхожу, отдаю передачу, полезность „+2“, больше не играю опять. Думаю, все это из-за моего менталитета - чистая „челяба“. Я потом анализировал, меня это где-то и погубило», - приводит слова хоккеиста подкаст «Хоккейная кухня».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ защитник провел 41 матч, в котором набрал 33 (5+28) очка.

В составе сборной России Нестеров завоевал серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине.