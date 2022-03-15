«Дисциплина несколько хромает». Президент «Динамо» - о проблемах команды

Президент московского «Динамо» Виктор Воронин прокомментировал победу команды в четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина над череповецкой «Северсталью».

«Победа, конечно, получилась трудной. Нужно было выигрывать в первых двух матчах, тогда было бы все хорошо. И второй вопрос, конечно, касается дисциплины: она несколько хромает, и по сегодняшней игре это было видно. Серию удалось переломить за счет воли, духа», - приводит слова Воронина ТАСС.

Напомним, накануне динамовцы выиграли у череповчан седьмой матч со счетом 2:1 и завершили серию в свою пользу.

За выход в финал Запада бело-голубые поспорят с армейцами. В параллельном противостоянии СКА сыграет с московским «Спартаком».