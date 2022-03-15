Грубец, Войнов, Кузьменко и Грицюк признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф КХЛ

Пресс-служба КХЛ сообщила о том, какие хоккеисты были признаны лучшими игроками первого раунда плей-офф.

Отметим, что лучшим голкипером стал Шимон Грубец, выступающий за «Авангард». Чешский вратарь помог своей команде одержать четыре победы в шести матчах серии с «Ак Барсом» (4-2). При этом он отразил 94,85% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 1,61.

Игрок обороны московского «Динамо» Вячеслав Войнов признан лучшим защитником. На счету россиянина пять заброшенных шайб и четыре результативных передачи в семи играх против «Северстали» (4-3).

Лучшим среди нападающих стал форвард СКА Андрей Кузьменко, набравший 8 (5+3) очка в четырех встречах с минским с «Динамо» (4-0).

Лучшим новичком признан нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк – на счету игрока омской команды один гол и три результативных паса в шести матчах.