Тренер «Авангарда» Хартли считает, что у «Металлурга» нет слабых мест

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции против «Металлурга».

Отметим, что первая встреча между командами запланирована на 18 марта в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.

– Это непростой вызов для нас, так как у «Металлурга» самый глубокий состав во всей лиге, хорошие скорости, и видно то, как защитники подключаются в атаке. В это время года все команды друг друга прекрасно знают, и у «Металлурга» нет слабых мест, – цитирует Хартли ТАСС.

Добавим, что в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» и «Металлург» провели между собой четыре матча – оба клуба одержали по две победы.

В первом раунде плей-офф омская команда обыграла «Ак Барс» (4-2). Что касается магнитогорцев, то подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее «Барыса» (4-1).