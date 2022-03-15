Третьяк заявил о возможных товарищеских матчах между Россией и Белоруссией

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал об итогах рабочей встречи между представителями отечественной федерации и Федерации хоккея Белоруссии.

«Интересы хоккейной России и хоккейной Беларуси полностью совпадают. Нам надо играть, готовить хоккеистов в системе национальных сборных. Поэтому мы рассматриваем разные варианты турниров и товарищеских матчей, которые могут быть организованы как в нашей стране, так и в Беларуси. Естественно, что взаимодействие будет идти не только на уровне главных сборных, но и между молодежными, юниорскими командами», - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Напомним, обе команды отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF и не смогут принять участия в майском чемпионате мира в Финляндии.