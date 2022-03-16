В «Автомобилисте» опровергли переговоры с Квартальновым

Спортивный директор екатеринбургского «Автомобилиста» Олег Гросс назвал фейком информацию о том, что клуб ведет переговоры с главным тренером казанского «Ак Барса» Дмитрием Квартальновым.
«Это 100-процентный фейк. Клуб никаких переговоров с Квартальновым не ведет», - приводит слова функционера «РИА Новости».
Напомним, «Автомобилист» не попал в плей-офф Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата КХЛ.
«Ак Барс» вылетел в четвертьфинале Восточной конференции, проиграв в серии со счетом 2-4 омскому «Авангарду».
источник: «РИА Новости»