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Гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» одержать победу над «Айлендерс»

Российский капитан «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс».
16 марта 2022 08:00

Хоккеисты «Вашингтона» в серии буллитов переиграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпоната НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (13-я минута), Аксель Юнссон-Фьелльбю (51) и Александр Овечкин (56. У нью-йокрского клуба точными бросками отличились Брок Нельсон (25), Кайл Палмьери (38) и Андерс Ли (59). Автором победного буллита стал Энтони Манта.

Отметим, что заброшенная шайба стала для нападающего «Вашингтона» 767-й в НХЛ, что позволило россиянину выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

Добавим, что российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 бросков из 32 и был признан третьей звездой встречи.

источник: «Советский спорт»
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