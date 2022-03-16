Гол Овечкина в НХЛ помог «Вашингтону» одержать победу над «Айлендерс»

Хоккеисты «Вашингтона» в серии буллитов переиграли «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпоната НХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи в составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта (13-я минута), Аксель Юнссон-Фьелльбю (51) и Александр Овечкин (56. У нью-йокрского клуба точными бросками отличились Брок Нельсон (25), Кайл Палмьери (38) и Андерс Ли (59). Автором победного буллита стал Энтони Манта.

Отметим, что заброшенная шайба стала для нападающего «Вашингтона» 767-й в НХЛ, что позволило россиянину выйти на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

Добавим, что российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 29 бросков из 32 и был признан третьей звездой встречи.