«Это круто. Все эти имена, легенды, это история. Это навсегда». Овечкин о своем рекорде

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал свой рекорд по числу голов в НХЛ среди европейских хоккеистов.

«Это круто. Все эти имена, легенды, это история. Это навсегда, и я надеюсь, что кто-нибудь побьет мой рекорд. Посмотрим», - передает слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, что в матче «Айлендерс» (4:3 Б), который состоялся в ночь на среду, 36-летний российский нападающий забросил свою 767-ю шайбу в НХЛ, установив новый рекорд среди европейских игроков лиги.

Добавим, что рекорд по числу голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке расположился Горди Хоу (801).