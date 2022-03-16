Питер Лавиолетт – о рекорде Овечкина: Обойти Ягра – нечто особенное, невероятное достижение

Тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поделился мнением о рекорде капитана команды Александра Овечкина по числу заброшенных шайб среди европейских хоккеистов НХЛ.

«Это невероятное достижение. Лига существует уже давно. Через нее прошло много игроков. Чтобы выйти на третье место в истории и обойти такого великого игрока, как Яромир Ягра... . Обойти его и продолжить движение вверх по списку – нечто особенное. Особенное для «Ови», для его семьи, для парней в раздевалке, для тех, кто был здесь с ним на протяжении долгого времени, для фанатов, которые поддерживали его. Замечательная ночь, особенная», - цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче с «Айлендерс» (4:3 Б), который состоялся в ночь на среду, российский нападающий забросил свою 767-ю шайбу в НХЛ, установив новый рекорд среди европейских игроков лиги, обойдя по этому показателю чеха Яромира Ягра (766).