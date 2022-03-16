Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» взять верх над «Лос-Анджелесом»

Хоккеисты «Колорадо» всухую переиграли «Лос-Анджелес» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Валерий Ничушкин (7-я минута), Джей Ти Комфер (40) и Микко Рантанен (46).

Добавим, что Ничушкин, который провел на льду почти 23 минуты, также записал на свой счет голевую передачу.

В другой встрече регулярного чемпионата хоккеисты «Торонто» обыграли «Даллас» со счетом 4:0. Отметим, что 35 сэйвов на свой счет записал 25-летний шведский голкипер «Мейпл Лифс» Эрик Челльгрен, для которого игра стала дебютной в лиге. Также в этом матче заброшенной шайбой отметился российский форвард «Торонто» Илья Михеев.