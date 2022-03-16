Три результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Анахаймом»

Хоккеисты «Рейнджерс» в овертайме взяли верх над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время встречи в составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Джонни Бродзински (5-я минута), Мика Зибанеджад (24) и Крис Крайдер (54). У «Дакс» точными бросками отличились Макс Комтуа (15), Кэм Фаулер (25) и Дерек Грант (51).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Адам Фокс (61).

Добавим, что на российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился в этой игре тремя голевыми передачами.