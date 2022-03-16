Канада не удовлетворила просьбу Украины не давать визы российским игрокам НХЛ

С таким требованием к канадским властям обращался поверенный в делах посольства Украины в Оттаве Андрей Буквич. Он направил письмо в адрес правительства с просьбой прекратить дальнейшую выдачу виз российским хоккеистам.

Министерство спорта Канады ответило на это отказом, по сути перенаправив поверенного по другому адресу. «Правительство Канады разделяет озабоченность международного спортивного сообщества и призывает спортивные организации следовать указаниям своих международных спортивных федераций», — такая формулировка звучит в официальном заявлении канадской стороны. Копию документа публикует на своем сайте «Матч ТВ».

Означает это то, что визы будут давать и дальше. И восхищаться новыми достижениями Александра Овечкина, в ночь на среду обошедшего Яромира Ягра по голам в регулярке НХЛ и ставшего лучший европейским снайпером всех времен, а также сэйвами Андрея Василевского, как и достижениями других российских звезд, которые помогают канадцам делать свой бизнес. НХЛ – частная лига, правительство Канады не имеет к ней никакого отношения.

Напомним, что с призывом выпроводить из НХЛ всех русских выступал Доминик Гашек, за что был назвал в России откровенным нацистом. ИИХФ же отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.