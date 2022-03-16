Аалтонен и Оямяки расторгли контракты с «Витязем»

Как сообщает пресс-служба подмосковной команды, финские нападающие Миро Аалтонен и Нико Оямяки, выступавшие за «Витязь» в нынешнем сезоне, расторгли соглашения с подмосковным клубом по собственной инициативе.

Добавим, что Аалтонен вернулся в «Витязь» перед стартом нынешнего сезона. В его активе 42 (10+32) очка в 44 играх. Оямяки принял участие в 48 матчах, в которых набрал 43 (29 голов + 14 передачи) очка, став лучшим снайпером подмосковной команды в нынешнем сезоне с 29 шайбами и установив рекорд клуба по числу заброшенных шайб в одном регулярном чемпионате.