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О'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»

Бело-голубые продолжат борьбу за Кубок Гагарина без канадца и шведа.
О\'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»
16 марта 2022 19:00
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Динамо" (Москва)

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов не стал скрывать, что нападающие канадец Эрик О'Делл и швел Андре Петерссон покинули команду.

«Они решили уехать», - приводит слова Кудашова ТАСС.

В текущем сезоне Петерссон провел два матча и отдал одну результативную передачу в регулярном чемпионате КХЛ, а также принял участие в шести играх плей-офф, в которых отличился одним голевым пасом.

На счету О'Делла 47 матчей и 32 (13+19) очков в «регулярке» при семи играх, двух голах и шести передачах в Кубке Гагарина.

Добавим, что во втором раунде плей-офф бело-голубые сыграют с ЦСКА.

источник: ТАСС
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