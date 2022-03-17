Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Бостон» со счетом 4:2.

В составе хозяев льда дубль оформил Кирилл Капризов, забив сначала в большинстве (7-я минута), а потом и в равных составах (15), также шайбы забрасывали Джордан Гринвэй (48) и Райан Хартман (60), поразивший пустые ворота соперника, у которого отличились Крейг Смит (17) и Брэд Маршан в большинстве (22).

Отметим, что Капризов был признан первой звездой матча.

Таким образом, «Уайлд» набрал 74 очка и поднялся на третье место Центрального дивизиона, «Брюинз» остались на четвертой строчке турнирной таблицы Атлантического дивизиона, имея в своем активе 79 очков.

19 марта «Миннесота» примет «Чикаго», а «Бостон» сыграет на выезде с «Виннипегом».