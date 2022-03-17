ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Сент-Поле.
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
17 марта 2022 09:12
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Миннесота Уайлд"

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Бостон» со счетом 4:2.

В составе хозяев льда дубль оформил Кирилл Капризов, забив сначала в большинстве (7-я минута), а потом и в равных составах (15), также шайбы забрасывали Джордан Гринвэй (48) и Райан Хартман (60), поразивший пустые ворота соперника, у которого отличились Крейг Смит (17) и Брэд Маршан в большинстве (22).

Отметим, что Капризов был признан первой звездой матча.

Таким образом, «Уайлд» набрал 74 очка и поднялся на третье место Центрального дивизиона, «Брюинз» остались на четвертой строчке турнирной таблицы Атлантического дивизиона, имея в своем активе 79 очков.

19 марта «Миннесота» примет «Чикаго», а «Бостон» сыграет на выезде с «Виннипегом».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Дубль Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Бостон»
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в Сент-Поле.
17.03.2022 09:12
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Сборная Швейцарии заменит Россию в Еврохоккейтуре
Сборная Швейцарии заменит Россию в Еврохоккейтуре
Топовым национальным командам Европы осталось в текущем сезоне принять участие в одном этапе.
16.03.2022 23:02
Хоккей
автор: Максим Скороходов
О\'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»
О'Делл и Петерссон ушли из московского «Динамо»
Бело-голубые продолжат борьбу за Кубок Гагарина без канадца и шведа.
16.03.2022 19:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Аалтонен и Оямяки расторгли контракты с «Витязем»
Аалтонен становится свободным агентом КХЛ, права на Оямяки остаются за «Витязем».
16.03.2022 13:00
Хоккей
Канада не удовлетворила просьбу Украины не давать визы российским игрокам НХЛ
Канада не удовлетворила просьбу Украины не давать визы российским игрокам НХЛ
Стране по-прежнему нужны русские звезды.
16.03.2022 10:50
Хоккей
Питер Лавиолетт – о рекорде Овечкина: Обойти Ягра – нечто особенное, невероятное достижение
Российский капитан «Кэпиталз» отметился заброшенной шайбой во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б).
16.03.2022 08:57
Хоккей
Три результативные передачи Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Анахаймом»
Встреча прошла Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.
16.03.2022 08:42
Хоккей
Гол и результативная передача Ничушкина помогли «Колорадо» взять верх над «Лос-Анджелесом»
Встреча прошла в Лос-Анджелесе на «Крипто.ком Арене» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.
16.03.2022 08:35
Хоккей
«Поздравляю, но я еще не ушел из хоккея». Ягр пригрозил Овечкину возвращением в НХЛ
В матче против «Айлендерс» (4:3 Б) российский форвард «Кэпиталз» забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
16.03.2022 08:30
Хоккей
«Это круто. Все эти имена, легенды, это история. Это навсегда». Овечкин о своем рекорде
В среду в матче против «Айлендерс» (4:3 Б) российский форвард «Кэпиталз» забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.
16.03.2022 08:15
Хоккей
«Желтая подлодка» потопила «старую синьору». Как экс-тренер «Спартака» выбил «Юве» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский «Вильярреал» под руководством Унаи Эмери в гостях разгромил «Ювентус» (3:0) и попал в число восьми сильнейших клубов Европы.
Дай им жару, Камила! Покажи миру, кто в женской «фигурке» хозяйка
Коммерческий шоу-турнир «Кубок Первого канала» пройдет с 25 по 27 марта в Саранске. В нем примут участие все сильнейшие фигуристы страны кроме Александры Трусовой.
Удар под дых… Легионеры бросили «Динамо» перед серией с ЦСКА
Состав бело-голубых покинули канадец Эрик О'Делл и швед Андре Петерссон, что заметно снижает шансы команды Алексея Кудашова в противостоянии второго раунда Кубка Гагарина-2022.
Медведева вернулась, Загитова создала секретную группировку! Как ученицы Тутберидзе готовятся к КПК-2022
25 - 27 марта в Саранске пройдет Кубок Первого канала, который должен заменить для наших звезд фигурного катания чемпионат мира в Монпелье, куда их не допустили. Тренерский штаб Этери Тутберидзе готовится к предстоящему старту самым ответственным образом.
Польский «бык» ждет украинского «зенитчика» в Афинах? Куда разъехались 29 легионеров РПЛ
Только восемь иностранных футболистов среди покинувших Российскую Премьер-Лигу на фоне украинских событий уже нашли себе новые команды.
Ротенберг легко уберет «Спартак», «Динамо» не хватит сил на ЦСКА. Западный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Западе.
«Авангард» не выстоит перед атакой «Магнитки», «Салават» без финнов уступит «Трактору». Восточный расклад
17 и 18 марта стартуют четвертьфинальные серии Кубка Гагарина на Востоке.
«Продолжай забивать дальше!» — сказал Яромир. Как Овечкин стал самым метким европейцем в истории НХЛ
Александр Овечкин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и стал третьим в истории снайпером лиги после Уэйна Гретцки и Горди Хоу.
В «Формуле-1» наступает новая эра — и дело не в отстранении России и русских. Расклад на чемпионат-2022
18 марта в Бахрейне стартует первый в сезоне Гран-при королевских гонок класса «Формула-1». «Плеймейкер» оценивает шансы команд и пилотов.
Роналду решил не отставать от Месси. Как «Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе на своем поле уступил «Атлетико» (0:1) и вылетел из самого престижного еврокубка.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика