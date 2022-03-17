«Тампа-Бэй» победила «Сиэтл», Кучеров набрал два очка

«Тампа-Бэй» в гостевом матчей регулярного чемпионата НХЛ победила «Сиэтл» со счетом 4:1.
На реализацию большинства нападающим хозяев льда Янни Гурда (3-я минута) «молнии» ответили шайбами Никиты Кучерова (7) и Энтони Сирелли (41), а также дублем Виктора Хедмана при численном преимуществе (29, 55).
Отметим, что Кучеров отдал голевую передачу, а его соотечественник Андрей Василевский отразил 24 и 25 бросков по своим воротам.
Таким образом, «лайтнинг» набрали 84 очка и идет вторым в Атлантическом дивизионе, «Кракен» замыкает Тихоокеанский дивизион, имея 42 очка.
20 марта «Тампа-Бэй» примет «Рейнджерс», а «Сиэтл» сыграет дома с «Детройтом».
источник: «Советский спорт»