«Тампа-Бэй» победила «Сиэтл», Кучеров набрал два очка

«Поздравляю, но я еще не ушел из хоккея». Ягр пригрозил Овечкину возвращением в НХЛ

В матче против «Айлендерс» (4:3 Б) российский форвард «Кэпиталз» забросил 767-ю шайбу в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.